«Вуячич сказал, что в России более холодный народ». Лончар — об отношениях с русскими

Полузащитник тольяттинского «Акрона» и национальной команды Черногории Стефан Лончар рассказал об адаптации в России.

— Ты в России с лета прошлого года. Какой главный стереотип о русских у тебя был до приезда сюда?

— У меня не было ни каких-то стереотипов, ни предвзятого отношения. Общался с Игором Вуячичем (черногорский игрок «Рубина». — Прим. «Чемпионата») до переезда — он сказал, что в России более холодный народ. В нормальном смысле — просто такая нация. Тут ведь огромная страна с большим населением. Но у меня никогда не было каких-то недопониманий с русскими!

— Несмотря на другой язык?

— Ха, да, бывали случаи, что я мог какое-то одно слово не понять. Важное слово! Но это скорее забавные моменты. Просто на изучение языка не так много времени — но я исправлюсь, выучу как можно скорее (улыбается), — сказал Лончар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В нынешнем сезоне Лончар сыграл за «Акрон» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.