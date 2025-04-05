Томас Мюллер объявил об уходе из «Баварии» после 25 лет в клубе

35-летний полузащитник «Баварии» Томас Мюллер в социальных сетях объявил об уходе из «Баварии» по окончании нынешнего сезона.

Подчёркивается, что Мюллер примет участие в клубном чемпионате мира, который станет для него последним турниром в составе мюнхенского клуба.

«После множества спекуляций о моей персоне в последнее время этим сообщением хочу внести ясность. Даже спустя столько лет, независимо от количества моих игровых минут, я всё равно рад находиться рядом с партнёрами по команде и бороться вместе с ними за титулы. Я представлял себя в этой роли и в следующем году.

Однако клуб сознательно принял решение не договариваться со мной о новом контракте на следующий сезон. Важно, чтобы клуб следовал своим принципам, даже если это не соответствует моим личным пожеланиям. Я уважаю этот шаг, который, безусловно, нелегко дался совету директоров и наблюдательному совету.

Мне, понятно, не нравилось, как шли дела на публике в последние недели и месяцы. Однако я чувствую то же самое по отношению к своей игре: она не всегда была идеальной, но скорее позитивным, дальновидным подходом к следующему шагу. После неудачного паса важно вернуть мяч обратно с помощью единства команды. Мы достигли этого в этом вопросе за последние несколько дней с помощью доверительных обсуждений.

Теперь мы полностью сосредоточены на наших спортивных целях на сезон. Для меня было бы мечтой вернуть чемпионский титул домой и выйти в долгожданный финал Лиги чемпионов на родине в конце мая. Я сделаю всё, что смогу!

Спасибо за всё, что было, и за всё, что ещё будет. Всегда вперёд, «Бавария», — написал Мюллер.

Напомним, 35-летний полузащитник является рекордсменом «Баварии» по количеству проведённых встреч за клуб. По этому показателю в минувшем сентябре он опередил Зеппа Майера (709).