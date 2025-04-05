Роналду забил более 20 голов в чемпионате за сезон в 15-й раз в карьере

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил более 20 голов в чемпионате за сезон в 15-й раз в своей игровой карьере. Об этом сообщает BBC Sport. В пятницу, 4 апреля, «Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Хилялем» (3:1) в матче 26-го тура Про-Лиги. Португальский форвард отметился двумя забитыми мячами.

В течение игровой карьеры Роналду забил 795 голов на клубном уровне, ещё 136 — в составе сборной Португалии. Всего на счету 40-летнего форварда 931 гол.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл за «Аль-Наср» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 28 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

12 апреля «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Риядом» в рамках 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии текущего сезона.