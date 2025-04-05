Владимир Быстров — об Александре Соболеве: Семак даёт ему слишком много шансов

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева. По словам Быстрова, российский форвард пользуется доверием главного тренера команды Сергея Семака.

«На мой взгляд, Семак очень доверяет Соболеву и даёт слишком много шансов. Но команда с ним играет хуже, потому что нужный объём работы он не выполняет. Он за мячи не цепляется в борьбе! Зачем он вообще тогда нужен? Его не покупали, чтобы пользу приносил через два года — брали, чтобы приносил пользу здесь и сейчас», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Александр Соболев перешёл в санкт-петербургский клуб из «Спартака» минувшим летом. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в 16 матчах, в которых не отметился ни одним голом. В Фонбет Кубке России Соболев сыграл шесть встреч, где забил два гола и сделал ассист.