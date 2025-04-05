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Футболист «Акрона» Лончар рассказал, как Дзюба шутит над ним

Футболист «Акрона» Лончар рассказал, как Дзюба шутит над ним
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Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар рассказал о шутках нападающего тольяттинской команды Артёма Дзюбы.

— Самая запоминающаяся шутка от Дзюбы?
— Он часто шутит, когда я не могу попасть в ворота. Но в основном Дзюба шутит, что у меня большой нос. Когда я забил «Оренбургу», Дзюба спросил: «Ты что, носом забил?»

— Кто, кроме Дзюбы, ещё обладает хорошим чувством юмора?
— Савичев, массажист Игорь Раков тоже любит пошутить. И я, — сказал Лончар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

После 22 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. В следующем туре подопечные Заура Тедеева сыграют с «Краснодаром». Матч состоится 5 апреля, начало — в 19:45 мск.

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