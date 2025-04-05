Анчелотти допустил, что Куртуа успеет восстановиться от травмы к матчу ЛЧ с «Арсеналом»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о состоянии здоровья вратаря команды Тибо Куртуа в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом», который состоится 8 апреля. Напомним, 32-летний голкипер получил повреждение в расположении сборной Бельгии.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Куртуа чувствует себя намного лучше. Надеемся, что он сможет выйти на поле во вторник.
У нас есть сомнения по поводу Лунина, которому предстоит пройти обследование. Если с ним не всё в порядке, то я полностью уверен во Фране Гонсалесе», — сказал итальянский специалист на пресс-конференции.
Первый матч между «Арсеналом» и «Реалом» пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
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