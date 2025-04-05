Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти допустил, что Куртуа успеет восстановиться от травмы к матчу ЛЧ с «Арсеналом»

Анчелотти допустил, что Куртуа успеет восстановиться от травмы к матчу ЛЧ с «Арсеналом»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о состоянии здоровья вратаря команды Тибо Куртуа в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом», который состоится 8 апреля. Напомним, 32-летний голкипер получил повреждение в расположении сборной Бельгии.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Куртуа чувствует себя намного лучше. Надеемся, что он сможет выйти на поле во вторник.

У нас есть сомнения по поводу Лунина, которому предстоит пройти обследование. Если с ним не всё в порядке, то я полностью уверен во Фране Гонсалесе», — сказал итальянский специалист на пресс-конференции.

Первый матч между «Арсеналом» и «Реалом» пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Материалы по теме
Тренер «Реала» Анчелотти высказался о своём будущем

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android