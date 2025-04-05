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Футболист «Акрона» Лончар рассказал, как проводит день в Тольятти

Футболист «Акрона» Лончар рассказал, как проводит день в Тольятти
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Полузащитник «Акрона» и сборной Черногории Стефан Лончар рассказал, как он проводит свой день в Тольятти.

— Тебе не скучно в Тольятти?
— Нет, у меня же всё расписано. Сначала едем на тренировку, проводим на стадионе часов шесть. Потом можем выпить кофе с Алексой, Бояном и нашим переводчиком.

В свободное время могу пойти в зал, в настольный теннис поиграть — так и провожу время, — сказал Лончар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В нынешнем сезоне Лончар сыграл за «Акрон» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

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