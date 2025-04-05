Игрок «Акрона» Лончар рассказал, что происходило в Черногории после отделения от Сербии

Полузащитник тольяттинского «Акрона» и национальной команды Черногории Стефан Лончар рассказал, что происходило в его родной стране после провозглашения независимости.

— Провозглашение независимости Черногории. Как ты помнишь тот день?

— Мне было около 10 лет. Мы тогда жили в центре города. Страна праздновала это событие два дня, вокруг была сплошная радость. Но я был маленький и не так много выходил на улицу, чтобы на всё это посмотреть.

— Как после этого изменилась жизнь страны и твоей семьи?

— Знаешь, я не политик. Я не могу о ней рассуждать, так как не очень много понимаю. Кардинально жизнь не поменялась. Мы отстояли суверенитет. Появилось понимание, что мы — Черногория. Что у нас есть своя территория и страна.

До этого нас воспринимали как Сербию и Черногорию, хотя мы всегда были отдельной страной и сами по себе. Некоторые считают, что после независимости стало хуже. Но, уверен, мы добились прогресса как страна, — сказал Лончар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В нынешнем сезоне Лончар сыграл за «Акрон» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.