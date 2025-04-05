«Бавария» сделала заявление относительно ухода 35-летнего Мюллера из клуба

«Бавария» в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) отреагировала на объявление 35-летним полузащитником Томасом Мюллером об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.

«Немецкий рекордсмен почтит выдающуюся карьеру Мюллера, организовав собственный прощальный матч. Также было решено, что двукратный обладатель требла и чемпион мира проведёт свои последние матчи за «Баварию» на клубном чемпионате мира, который пройдёт в США с 15 июня по 13 июля», — сказано в заявлении немецкого гранда.

Мюллер находится в системе «Баварии» с 2000 года. За этот период полузащитник принял участие в 743 матчах во всех турнирах, в которых отметился 247 голами и 273 результативными передачами. В составе мюнхенцев Мюллер 12 раз становился чемпионом Германии и дважды выигрывал Лигу чемпионов.