Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» сделала заявление относительно ухода 35-летнего Мюллера из клуба

«Бавария» сделала заявление относительно ухода 35-летнего Мюллера из клуба
Аудио-версия:
Комментарии

«Бавария» в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) отреагировала на объявление 35-летним полузащитником Томасом Мюллером об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.

«Немецкий рекордсмен почтит выдающуюся карьеру Мюллера, организовав собственный прощальный матч. Также было решено, что двукратный обладатель требла и чемпион мира проведёт свои последние матчи за «Баварию» на клубном чемпионате мира, который пройдёт в США с 15 июня по 13 июля», — сказано в заявлении немецкого гранда.

Мюллер находится в системе «Баварии» с 2000 года. За этот период полузащитник принял участие в 743 матчах во всех турнирах, в которых отметился 247 голами и 273 результативными передачами. В составе мюнхенцев Мюллер 12 раз становился чемпионом Германии и дважды выигрывал Лигу чемпионов.

Материалы по теме
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android