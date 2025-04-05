Защитник «Локомотива» Монтес оценил уровень Алексея Батракова

Мексиканский защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес высказался о партнёре по команде полузащитнике Алексее Батракове.

— Много говорят об открытии сезона, Алексее Батракове. Как бы ты оценил его уровень?

— У Лёши есть все качества, чтобы стать отличным футболистом. Хорошая техника и, что важно, великолепное видение поля. Но он ещё молод: нужно проявить терпение и дать ему срок на обретение стабильности. Верю, что Батраков сможет ещё больше раскрыться, — приводит слова Монтеса официальный сайт «Локомотива».

В текущем сезоне чемпионата России 19-летний Алексей Батраков провёл 20 матчей, в которых забил 10 мячей и оформил семь голевых передач. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».