Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Локомотива» Монтес оценил уровень Алексея Батракова

Защитник «Локомотива» Монтес оценил уровень Алексея Батракова
Аудио-версия:
Комментарии

Мексиканский защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес высказался о партнёре по команде полузащитнике Алексее Батракове.

— Много говорят об открытии сезона, Алексее Батракове. Как бы ты оценил его уровень?
— У Лёши есть все качества, чтобы стать отличным футболистом. Хорошая техника и, что важно, великолепное видение поля. Но он ещё молод: нужно проявить терпение и дать ему срок на обретение стабильности. Верю, что Батраков сможет ещё больше раскрыться, — приводит слова Монтеса официальный сайт «Локомотива».

В текущем сезоне чемпионата России 19-летний Алексей Батраков провёл 20 матчей, в которых забил 10 мячей и оформил семь голевых передач. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».

Материалы по теме
Защитник «Локомотива» Монтес — о русской кухне: ничего особенно не запомнилось
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android