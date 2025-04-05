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Павел Каманцев считает, что присутствие в судейских списках ФИФА стало менее престижным

Павел Каманцев считает, что присутствие в судейских списках ФИФА стало менее престижным
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Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев считает, что престиж нахождения в судейских списках ФИФА упал из-за увеличения количества соревнований и расширения системы VAR.

«Количество матчей под эгидой ФИФА и УЕФА не влияет на реестр арбитров в этой категории, у нас даже увеличивается количество судей, который входят в ФИФА и УЕФА. Количество соревнований растёт, расширяется VAR, поэтому сейчас немного упал престиж нахождения в списках ФИФА.

Если находишься в элитном списке, да, это результат твоей работы. Сергей Карасёв в элитном списке судей УЕФА, Сергей Иванов — в предэлитном, на категорию ниже», — приводит слова Каманцева ТАСС.

В 2022 году в УЕФА заявили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации. В 2023 году российский арбитр Карасёв принял участие в сборе элитных судей УЕФА. Позднее судья Вера Опейкина обслужила матч женской Лиги наций, став первым российским арбитром, обслужившим матч под эгидой УЕФА с момента отстранения российского футбола.

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