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Стало известно, сколько Джамал Мусиала может пропустить из-за травмы

Стало известно, сколько Джамал Мусиала может пропустить из-за травмы
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Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала может пропустить от двух до шести недель из-за травмы, полученной в матче 28-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом» (1:3). Об этом сообщает Bild.

Германия — Бундеслига . 28-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
1 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Яннулис – 30'     1:1 Мусиала – 42'     1:2 Кейн – 60'     1:3 Матсима – 90+3'    
Удаления: Цезигер – 59' / нет

По информации источника, в скором времени 22-летнему футболисту сделают МРТ, которая позволит определить степень тяжести его травмы более точно. В случае если у Мусиалы растяжение, он пропустит две-три недели. Если немецкий футболист получил разрыв мышечного пучка, то около шести недель.

Подчёркивается, что Мусиала точно не сможет сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Интером», который состоится 8 апреля.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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