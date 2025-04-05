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Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч чемпионата Франции с «Брестом»

Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч чемпионата Франции с «Брестом»
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку монегасков на матч 28-го тура французской Лиги 1 с «Брестом». Игра состоится сегодня, 5 апреля, и пройдёт на стадионе «Франсис-Ле Бле». Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

Франция — Лига 1 . 28-й тур
05 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Брест
Брест
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, Головин получил повреждение в стыковом матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1) в феврале и пропустил несколько недель. В нынешнем сезоне Александр принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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