Лончар: возле дома подходят дети — в день может человек 10. И все хотят фото

Полузащитник «Акрона» и национальной команды Черногории Стефан Лончар рассказал, узнают ли его на улицах Тольятти.

— В Тольятти часто узнают на улицах?

— Бывает! Чаще всего ко мне дети подходят — когда выхожу из дома или возвращаюсь. В день может подойти человек 10! И все хотят сфотографироваться. Что-то говорят мне, но, к сожалению, не всё понимаю.

В целом Тольятти — тихий и спокойный город, мне это нравится. Но и в Москве, где я был пару месяцев, тоже спокойно, — сказал Лончар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В нынешнем сезоне Лончар сыграл за «Акрон» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.