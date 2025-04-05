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Глава Ла Лиги раскритиковал решение об отказе в отзыве регистрации у Ольмо и Виктора

Глава Ла Лиги раскритиковал решение об отказе в отзыве регистрации у Ольмо и Виктора
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Глава Ла Лиги Хавьер Тебас выразил недовольство решением Высшего совета по спорту (CSD), удовлетворившим апелляции футболистов «Барселоны» Даниэля Ольмо и Пау Виктора, а также самого каталонского клуба. Ранее они подали апелляции в связи с отказом регистрировать их до конца сезона со стороны Ла Лиги и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

В своей публикации в соцсети Х (ранее Twitter) Тебас подробно объяснил неправомерность решения CSD с юридической точки зрения.

«Мы будем продолжать защищать наши компетенции и наши процессы не из-за институциональной гордости, а из-за ответственности перед профессиональным испанским спортом», — также написал Тебас.

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