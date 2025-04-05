Футболист «Акрона» Лончар ответил, считает ли русских девушек самыми красивыми в мире

Хавбек тольяттинского «Акрона» и сборной Черногории Стефан Лончар рассказал, что он считает русских девушек самыми красивыми в мире.

— Русские девушки — самые красивые в мире?

— Да! Это точно!

— Чем они отличаются от балканских?

— Балканские и русские девушки красивы по-своему. Нет какой-то радикальной разницы, которую можно описать словами.

— Значит, можешь себе представить, что у тебя будет русская девушка?

— Я не буду говорить «нет», но не думаю. Для нас, балканцев, некий ориентир — балканские девушки. Мне они нравятся больше, — сказал Лончар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В нынешнем сезоне Лончар сыграл за «Акрон» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.