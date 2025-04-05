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Форвард ЦСКА Алеррандро: думаю, сам Винисиус знает, что Неймар стоит выше него

Форвард ЦСКА Алеррандро: думаю, сам Винисиус знает, что Неймар стоит выше него
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Форвард ЦСКА Алеррандро сравнил вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора с экс-нападающим «Барселоны» Неймаром.

– Ты играл в юношеской сборной Бразилии, причём успешно – победа на чемпионате Южной Америки U17 подтверждает это. За неё же выступал один парень, который сейчас разрывает в «Реале». Уже тогда было понятно, что из Винисиуса растёт суперзвезда?
– Он был не лучшим (смеётся). Если сравнивать их с Неймаром, думаю, что сам Винисиус знает – Неймар стоит выше него. Неймар – это идол для меня и для многих бразильских футболистов. Но Винисиус вырос в топ-игрока, который оставит свой след в истории сборной нашей страны, — приводит слова Алеррандро пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

В составе взрослой сборной Бразилии Винисиус принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Неймар является лучшим бомбардиром в истории бразильской национальной команды. 33-летний футболист забил 79 голов в 128 матчах.

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