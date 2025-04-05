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Лончар: возможно, выход на ЧМ стал бы для Черногории самым значимым событием с 2006 года

Лончар: возможно, выход на ЧМ стал бы для Черногории самым значимым событием с 2006 года
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Полузащитник тольяттинского «Акрона» и сборной Черногории Стефан Лончар высказался о предстоящем чемпионате мира 2026 года.

— Впереди отбор на чемпионат мира. Сыграть там за сборную Черногории ― мечта?
— Представлять свою страну — главная цель для любого игрока. Если бы ты был футболистом с российским паспортом, ты бы тоже хотел играть за Россию. Меня какое-то время не вызывали. С момента перехода в «Акрон» я очень ждал вызова, он и случился в ноябре. Считаю, что хорошо себя показал в сборной. Надеюсь, что в будущем ещё получу вызов.

Конечно, очень хочется выйти на чемпионат мира. Черногория — небольшая страна. У нас может не хватать каких-то качеств, но мы можем вытянуть себя и что-то показать за счёт страсти, сердца и гордости. Мы очень любим свою страну! Думаю, с этой страстью и упорством мы сможем что-то показать.

— На прошлом Евро мы видели, что творилось в Грузии, когда сборная вышла в 1/8 финала. Что будет в Черногории, если сборная выйдет в финальную часть?
— Мы маленькая страна. Выход в финальную часть чемпионата мира был бы очень значимым событием для нас. Возможно, это было бы самым значимым событием в истории черногорского спорта с 2006 года. То есть с того момента, как Черногория отсоединилась от Сербии, — сказал Лончар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В нынешнем сезоне Лончар сыграл за «Акрон» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

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