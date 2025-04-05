«Победный состав мы не поменяли». Тренер «Крыльев» Осинькин — о матче с «Рубином»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с казанским «Рубином». Игра состоится сегодня, 5 апреля. Начало — в 13:00 мск.

«Как видите, победный состав мы не поменяли. Рекорд Ивана Сергеева? Мы не говорили об этом. Лучше он этот момент решит сам с собой. Он об этом знает, но сказать, что это самый главный момент в игре, мы не можем. Зная Ивана, он очень командный игрок. Эмоционально победа окрыляет, делает более устойчивым.

Но не бывает двух одинаковых игр. То, что я говорил команде, сегодня будет другая игра. Соперник – полная противоположность «Локомотиву». Мы ждём очень тяжёлый матч», — приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».

После 22 сыгранных матчей «Крылья» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков.