Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Победный состав мы не поменяли». Тренер «Крыльев» Осинькин — о матче с «Рубином»

«Победный состав мы не поменяли». Тренер «Крыльев» Осинькин — о матче с «Рубином»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с казанским «Рубином». Игра состоится сегодня, 5 апреля. Начало — в 13:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Сергеев – 16'    

«Как видите, победный состав мы не поменяли. Рекорд Ивана Сергеева? Мы не говорили об этом. Лучше он этот момент решит сам с собой. Он об этом знает, но сказать, что это самый главный момент в игре, мы не можем. Зная Ивана, он очень командный игрок. Эмоционально победа окрыляет, делает более устойчивым.

Но не бывает двух одинаковых игр. То, что я говорил команде, сегодня будет другая игра. Соперник – полная противоположность «Локомотиву». Мы ждём очень тяжёлый матч», — приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».

После 22 сыгранных матчей «Крылья» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков.

Материалы по теме
«Крылья Советов» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android