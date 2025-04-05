Микель Артета рассказал, как «Арсеналу» выбить «Реал» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, что нужно сделать «канонирам», чтобы одолеть мадридский «Реал» в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. По мнению испанского специалиста, «Арсеналу» просто нужно быть лучше соперника.

«Во-первых, мы должны верить, что лучше их. С первой и до последней секунды. Мы хорошо знаем, что в Лиге чемпионов судьба матчей решается в отдельные моменты игры», — приводит слова Артеты испанское онлайн-издание AS.

Напомним, первый матч 1/4 финала между «Реалом» и «Арсеналом» состоится во вторник, 8 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра раздастся в 22:00 мск.