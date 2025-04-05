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Микель Артета рассказал, как «Арсеналу» выбить «Реал» из Лиги чемпионов

Микель Артета рассказал, как «Арсеналу» выбить «Реал» из Лиги чемпионов
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, что нужно сделать «канонирам», чтобы одолеть мадридский «Реал» в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. По мнению испанского специалиста, «Арсеналу» просто нужно быть лучше соперника.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Во-первых, мы должны верить, что лучше их. С первой и до последней секунды. Мы хорошо знаем, что в Лиге чемпионов судьба матчей решается в отдельные моменты игры», — приводит слова Артеты испанское онлайн-издание AS.

Напомним, первый матч 1/4 финала между «Реалом» и «Арсеналом» состоится во вторник, 8 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра раздастся в 22:00 мск.

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