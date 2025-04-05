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Игрок ЦСКА Алеррандро объяснил, почему в РПЛ приезжает много бразильцев

Игрок ЦСКА Алеррандро объяснил, почему в РПЛ приезжает много бразильцев
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Нападающий ЦСКА Алеррандро поделился мнением, по какой причине бразильские футболисты активно едут в чемпионат России.

– Большинство легионеров в РПЛ – это бразильцы. Почему твои соотечественники выбирают наш чемпионат?
– Думаю, что сейчас наши футболисты едут в РПЛ как раз благодаря этому факту, который ты озвучил – здесь много бразильцев. То есть те игроки, которые приехали сюда раньше, протоптали дорогу для новых ребят, которые с радостью принимают предложения играть в России. Все знают, как хорошо здесь к ним относятся, что тоже важно, — приводит слова Алеррандро пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

25-летний нападающий перешёл в московский клуб в минувшем феврале. Действующее трудовое соглашение Алеррандро с ЦСКА рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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