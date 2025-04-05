Стефан Лончар: русскую водку не успел попробовать — пью виски

Полузащитник тольяттинского «Акрона» и национальной команды Черногории Стефан Лончар рассказал, пробовал ли он русский алкоголь.

— Русскую водку успел попробовать?

— Нет.

— Почему?

— Потому что пью виски, ха-ха. Но справедливости ради режим футболиста это не подразумевает. Это редкое явление, характерное отпуску или большим праздникам, — сказал Лончар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В нынешнем сезоне Лончар сыграл за «Акрон» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.