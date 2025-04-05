Рахимов рассказал, какие проблемы могут возникнуть у «Рубина» в матче с «Крыльями Советов»
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что ему некем усиливать состав в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Сергеев – 16'
— Насколько сегодня может сказаться потеря Грицаенко и Зотова?
— Нам желательно постоянно обойму сохранять, потому что она не настолько большая. Нам нужно иметь усиление игры по ходу матча, с этим есть определённые проблемы, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».
После 22 сыгранных матчей «Крылья» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков.
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