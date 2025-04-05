«О чём тут спорить?» Рюдигер высказался о пенальти Альвареса в дерби Мадрида
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Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер поделился мнением о незасчитанном пенальти нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса в очном матче команд в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 2:4 пен.). Удар аргентинского футболиста с «точки» не был засчитан из-за двойного касания по мячу.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'
«В большинстве случаев, когда вы поскальзываетесь таким образом, то касаетесь мяча другой ногой. Он [Альварес] правша, который бил правой ногой и коснулся мяча левой.
В конце концов, я не большой поклонник разговоров о судьях и тому подобном. Арбитр принял решение, перед этим VAR провёл проверку, пенальти был не засчитан, поэтому я не знаю, о чём тут спорить», — сказал Рюдигер в интервью для Alkass.
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