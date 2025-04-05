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«Сынок, хватит. Может, больше не надо?» Лончар — об отношении родителей к его татуировкам

«Сынок, хватит. Может, больше не надо?» Лончар — об отношении родителей к его татуировкам
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Черногорский полузащитник тольяттинского «Акрона» Стефан Лончар рассказал, как родители относятся к его татуировкам на теле.

— Как родители отнеслись к татуировкам?
— У меня родители понимающие. Единственное, что сказала мама: «Сынок, хватит. Может быть, больше не надо?» Но что я им скажу? Я их безмерно уважаю. Просто мне это нравится. И я буду делать то, что мне нравится.

— Многие говорят, что очень тяжело остановиться, когда начал бить татуировки. У тебя есть грань?
— Я не ощущаю необходимости в татуировках. Всегда беру время на подумать. Если мне нравится, то я это сделаю, — сказал Лончар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В нынешнем сезоне Лончар сыграл за «Акрон» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

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