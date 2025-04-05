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Футболист «Акрона» Лончар рассказал о проблемах Черногории после отсоединения от Сербии

Футболист «Акрона» Лончар рассказал о проблемах Черногории после отсоединения от Сербии
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Черногорский хавбек тольяттинского «Акрона» Стефан Лончар рассказал о проблемах Черногории после провозглашения независимости в 2006 году.

— К каким проблемам привела независимость Черногории от Сербии?
— С одной стороны, Черногория спрогрессировала в плане инфраструктуры. С другой — до независимости повсюду были большие заводы на пять-шесть тысяч рабочих мест, и они перестали функционировать. Так мой отец и тётя потеряли работу, потому что трудились в шахте.

В Черногории сейчас есть проблема безработицы. Власти хотели установить для всех нижнюю планку уровня зарплат в € 2-3 тыс. Но это невозможно обеспечить сразу, на это нужно время, — сказал Лончар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В нынешнем сезоне Лончар сыграл за «Акрон» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

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