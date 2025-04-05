Лончар рассказал, почему не стал бы делать татуировки с эмблемами клубов, как Ещенко

Полузащитник тольяттинского «Акрона» и национальной команды Черногории Стефан Лончар рассказал, почему не стал бы делать татуировки с эмблемами клубов, как экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко.

— Есть российский футболист Андрей Ещенко. Он набивал себе тату с каждой эмблемой клуба, в котором играл. Что бы ты набил себе в память о России и «Акроне»?

— Не думал о том, чтобы набить себе эмблему какого-то клуба. Дело в том, что если на Балканах тебя кто-то увидит с такой татуировкой, то будут проблемы с болельщиками, — сказал Лончар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В нынешнем сезоне Лончар сыграл за «Акрон» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.