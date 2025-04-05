«Заплатил бы, чтобы вернуться в то время». Игрок «Акрона» Лончар — о детстве в Черногории

Хавбек «Акрона» Стефан Лончар рассказал о своём детстве в Черногории.

— Как проходило твоё детство в Черногории?

— У меня было лучшее детство. Этот период я проводил с бабушкой, и это было совершенно другое время! Не было никаких социальных сетей, телефонов. Все шли на улицу проводить время друг с другом.

Если бы была возможность, я многое бы отдал и заплатил, чтобы вернуться в тот период, — сказал Лончар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В нынешнем сезоне Лончар сыграл за «Акрон» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.