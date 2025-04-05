Футболист «Акрона» Лончар рассказал, какие из своих татуировок считает самыми важными

Полузащитник тольяттинского «Акрона» и сборной Черногории Стефан Лончар рассказал, какие из своих татуировок считает самыми важными для себя.

— Какую татуировку считаешь для себя самой важной?

— Есть татуировка, где я как воин, потому что никогда не сдаюсь. Есть компас — это путь, который меня ведёт. Есть семья — она всегда укажет путь. А ещё есть маяк, который указывает мне путь на дом.

— У тебя на икре есть мяч с сердцем и номером.

— Да. Эту татуировку я сделал пять лет назад. Это любовь к футболу, которая никуда не делась, — сказал Лончар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В нынешнем сезоне Лончар сыграл за «Акрон» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.