Мбаппе: мои отношения с Пересом не испортились, даже когда я сказал, что остаюсь в «ПСЖ»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о взаимоотношениях с президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом.

«У меня хорошие отношения с Пересом. С первого дня он был добр ко мне, даже когда я сказал ему, что остаюсь в «ПСЖ». Он дорог для меня и моей семьи. У него всегда были правильные наставления для меня, я очень уважаю его. Всегда говорю ему, что сделаю всё возможное для клуба и для него, чтобы мадридцы были счастливы», — сказал Мбаппе в интервью журналистке Ане Пастор.

В 2022 году СМИ сообщали, что Мбаппе отказался от перехода в «Реал» и продлил контракт с французским грандом. Однако минувшим летом нападающий стал игроком «Королевского клуба».

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