Руслан Пименов: по именам у «Крыльев» намного сильнее футболисты, чем у «Локомотива»

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов заявил, что ему приходится психологически работать с игроками самарского клуба, а также высказался о силе футболистов команды.

«Было много разговоров с ребятами. Не буду раскрывать деталей, но кое-что в команде мы поменяли. Летом это усилится, и дисциплина в том числе. Благо опыт у меня как футболиста есть, и у наших ребят, например, того же Ивана Сергеева, который добивался больших побед в «Зените». Он может этот опыт передать. Если взять ту же игру с «Локомотивом», у нас по именам намного сильнее футболисты», — приводит слова Пименова «ВсеПроСпорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). «Крылья Советов» — 11-е (22). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».