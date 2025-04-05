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Алеррандро рассказал об игре против легенды ЦСКА Вагнера Лава в Бразилии

Алеррандро рассказал об игре против легенды ЦСКА Вагнера Лава в Бразилии
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Форвард ЦСКА Алеррандро рассказал, как играл против экс-нападающего красно-синих Вагнера Лава в Бразилии.

– Ты сказал, что хорошо знаешь бразильцев, игравших до тебя в ПФК ЦСКА. Вагнер, которому уже 40 лет, недавно выиграл свой очередной трофей. В шоке от такого факта?
– В том году я играл против него. Моя команда потерпела поражение, а его гол стал победным. Для любого центрфорварда моего поколения Вагнер и Жо были примерами. Мы росли, глядя на них, — приводит слова Алеррандро пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

В 2023 году Вагнер Лав в составе «Спорт Ресифи» выиграл чемпионат Пернамбукано. За ЦСКА бразильский футболист принял участие в 259 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 124 голами и 53 результативными передачами.

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