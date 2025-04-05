Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антонио Рюдигер назвал свой лучший матч в мадридском «Реале»

Антонио Рюдигер назвал свой лучший матч в мадридском «Реале»
Комментарии

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер выбрал свой лучший матч в составе «сливочных». Рюдигер выступает за «Реал» с 2022 года, ранее он играл за «Челси», «Рому» и «Штутгарт».

«Лучший матч в «Реале»? Я провёл много матчей, но в «Реале» всё изменил матч с «Манчестер Сити» (в сезоне-2022/2023. — Прим. «Чемпионата»), когда я играл против «Холанда», — приводит слова Рюдигера Madrid Xtra в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Рюдигер провёл за «Реал» 43 матча во всех турнирах и забил три гола. Действующий контракт немецкого защитника с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Антонио в € 24 млн.

Материалы по теме
«О чём тут спорить?» Рюдигер высказался о пенальти Альвареса в дерби Мадрида
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android