Антонио Рюдигер назвал свой лучший матч в мадридском «Реале»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер выбрал свой лучший матч в составе «сливочных». Рюдигер выступает за «Реал» с 2022 года, ранее он играл за «Челси», «Рому» и «Штутгарт».

«Лучший матч в «Реале»? Я провёл много матчей, но в «Реале» всё изменил матч с «Манчестер Сити» (в сезоне-2022/2023. — Прим. «Чемпионата»), когда я играл против «Холанда», — приводит слова Рюдигера Madrid Xtra в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Рюдигер провёл за «Реал» 43 матча во всех турнирах и забил три гола. Действующий контракт немецкого защитника с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Антонио в € 24 млн.