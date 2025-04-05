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«Крылья Советов» — «Рубин»: Сергеев открыл счёт на 17-й минуте

«Крылья Советов» — «Рубин»: Сергеев открыл счёт на 17-й минуте
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В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин». Игра идёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Матч начался в 13:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:0 в пользу хозяев поля.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Сергеев – 16'    

На 17-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев открыл счёт — 1:0.

После 22 сыгранных матчей «Крылья» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков.

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Турнирная таблица РПЛ
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