«Крылья Советов» — «Рубин»: Сергеев открыл счёт на 17-й минуте

В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин». Игра идёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Матч начался в 13:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:0 в пользу хозяев поля.

На 17-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев открыл счёт — 1:0.

После 22 сыгранных матчей «Крылья» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков.