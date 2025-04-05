Мотта — об увольнении из «Ювентуса»: любой, кто скажет, что я потерял раздевалку — лжец

Бывший главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта ответил на вопрос, правда ли, что одной из причин его увольнения из туринского клуба стали плохие отношения с футболистами.

«Можно меня критиковать как тренера за мои решения, я принимаю это. Но любой, кто скажет, что я потерял раздевалку — лжец. Это абсурд. Ни один футболист из тех, с которыми я работал, никогда не говорил, что у него были проблемы со мной. В «Юве» у меня были прекрасные отношения со всеми игроками, как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения.

Это нормально, что футболисты, играющие меньше, могут быть более недовольными. Я тоже был футболистом и был разочарован, когда не выходил на поле. Но я всегда уважал решения тренера, так делали и игроки «Юве». Считаю, я показал, что неиграющие сегодня могут выйти на поле позже, если будет позволять их форма и отдача на тренировках.

Подобные разговоры за кулисами нахожу высокомерным и неприличным, потому что мои отношения с футболистами были прекрасными. Эти ребята всегда делали всё возможное», — приводит слова Мотты Corriere della Sera.

Мотта занимал должность главного тренера «Ювентуса» с минувшего лета до 23 марта 2025 года.

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