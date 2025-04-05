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Генеральный директор «Пари НН» Мелик-Гусейнов высказался о возможной отставке Гончаренко

Генеральный директор «Пари НН» Мелик-Гусейнов высказался о возможной отставке Гончаренко
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что руководство команды не обсуждало возможное увольнение главного тренера Виктора Гончаренко. В пятницу, 4 апреля, «Пари НН» уступил «Оренбургу» (1:2) в домашнем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Касимов – 24'     0:2 Мансилья – 45+1'     1:2 Весино – 45+7'    
Удаления: нет / Сахархизан – 90+8'

«Читал в разных каналах вбросы и слухи о возможной отставке Гончаренко. Совет директоров «Пари НН» не собирался и этот вопрос не обсуждал. Могу знать доподлинно, потому что являюсь членом совета директоров.

Если отставка Гончаренко и произойдёт, то, безусловно, будет официальная позиция клуба. Но в настоящий момент этого вопроса нет в повестке вообще. Мы продолжаем работать.

В чём причина неудачных результатов? Мне важно, чтобы спортивные функционеры «Пари НН» глубоко разобрались в причинах и дали не только ответы по ним, но и провели работу над ошибками. Если смотреть в плоскости общего менеджмента, то в клубе есть все возможности, чтобы футболисты играли и показывали хорошие результаты.

Как зимние сборы, так и весенние мини-сборы в Сочи прошли успешно. Всё сделано для того, чтобы был хороший результат. А у кого конкретно и что не получилось и почему команда не добилась результата с «Оренбургом» и «Химками», должен сказать спортивный блок», — приводит слова Мелик-Гусейнова Sport24.

После 23 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко сыграют с московским «Динамо». Матч состоится 12 апреля, начало — в 14:30 мск.

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