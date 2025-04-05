Иван Сергеев сравнялся с Сергеем Корниленко по количеству голов за «Крылья Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев забил 57-й гол за самарскую команду в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Таким образом, Сергеев сравнялся по количеству забитых мячей с экс-футболистом самарцев Сергеем Корниленко.

Сергеев выступает за «Крылья» с 2024 года. Также Иван играл за самарскую команду с 2020-го по 2021-й. Корниленко представлял «Крылья Советов» с 2011 по 2019 год.

После 22 сыгранных матчей «Крылья» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков.