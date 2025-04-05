Мотта ответил, правда ли, что он говорил Йылдызу не вести себя как Месси

Бывший главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта прокомментировал информацию о наличии у него напряжённых отношений с нападающим туринской команды Кенаном Йылдызом. Ранее СМИ сообщали, что пару раз во время тренировок Мотта говорил Йылдызу: «Кем ты себя возомнил? Ты не Месси».

«Ничего подобного в отношении Йылдыза никогда не происходило. Я никогда не говорил Кенану такого. Конечно, я много просил от своих игроков, у меня есть требования и принципы как у тренера. Мы всегда можем поспорить, чтобы найти лучшее решение, но только в позитивном ключе, с взаимным уважением. У меня никогда не было такой ситуации с Кенаном. Тот, кто это говорит, — ещё один лжец», — приводит слова Мотты Corriere della Sera.