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Мартинс признан игроком месяца в «Спартаке», хавбек забил четыре гола в марте

Мартинс признан игроком месяца в «Спартаке», хавбек забил четыре гола в марте
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28-летний полузащитник Кристофер Мартинс признан лучшим футболистом «Спартака» в минувшем марте. Об этом информирует телеграм-канал красно-белых.

Подчёркивается, что люксембургский хавбек набрал 68% голосов болельщиков. В соответствующем голосовании Мартинс опередил Маркиньоса, Наиля Умярова, Александра Максименко и Эсекьеля Барко.

В минувшем месяце хавбек забил четыре гола в составе «Спартака». Мартинс отметился дублем в четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России с «Акроном» (2:3). Затем 28-летний футболист забил два гола в ворота «Зенита» (2:1) во встрече 21-го тура чемпионата России.

Всего в нынешнем сезоне Мартинс принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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