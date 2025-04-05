Артета ответил, сколько времени «Арсенал» может обойтись без победы в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, сколько времени «канониры» могут обойтись без статуса чемпиона Англии. В прошлом сезоне АПЛ «Арсенал» занял второе место.

«Этого я не знаю, но как только ты приближаешься к концу, то чувствуешь это. Если АПЛ и является лучшей лигой в мире, то только по одной причине: здесь есть шесть команд, которые могут выиграть чемпионат», — приводит слова Артеты испанское онлайн-издание AS.

По состоянию на сегодняшний день «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 12 очков за восемь туров до конца сезона.