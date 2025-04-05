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«Бавария» сделала заявление по травме Джамала Мусиалы

«Бавария» сделала заявление по травме Джамала Мусиалы
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«Бавария» на официальном сайте сообщила о характере травмы полузащитника Джамала Мусиалы, полученной в матче 28-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом» (3:1).

Германия — Бундеслига . 28-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
1 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Яннулис – 30'     1:1 Мусиала – 42'     1:2 Кейн – 60'     1:3 Матсима – 90+3'    
Удаления: Цезигер – 59' / нет

«22-летний футболист получил разрыв связки мышц задней части левого бедра в пятницу вечером в матче Бундеслиги с «Аугсбургом» (3:1). Это было обнаружено в результате обследования, проведённого медицинским отделением «Баварии», — сказано в заявлении.

Мусиала получил травму на 52-й минуте встречи с «Аугсбургом». Игрок ускорился для оказания прессинга на вратаря соперника Финна Дамена, после чего сел на газон и вскоре был заменён. Вместо Мусиалы на поле вышел 35-летний хавбек Томас Мюллер.

Ранее в СМИ появлялась информация, что полузащитник может пропустить до шести недель из-за полученного повреждения.

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