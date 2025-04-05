«Бавария» сделала заявление по травме Джамала Мусиалы

«Бавария» на официальном сайте сообщила о характере травмы полузащитника Джамала Мусиалы, полученной в матче 28-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом» (3:1).
«22-летний футболист получил разрыв связки мышц задней части левого бедра в пятницу вечером в матче Бундеслиги с «Аугсбургом» (3:1). Это было обнаружено в результате обследования, проведённого медицинским отделением «Баварии», — сказано в заявлении.
Мусиала получил травму на 52-й минуте встречи с «Аугсбургом». Игрок ускорился для оказания прессинга на вратаря соперника Финна Дамена, после чего сел на газон и вскоре был заменён. Вместо Мусиалы на поле вышел 35-летний хавбек Томас Мюллер.
Ранее в СМИ появлялась информация, что полузащитник может пропустить до шести недель из-за полученного повреждения.
- 5 апреля 2025
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