Экс-тренер «Локомотива» Оганесян оценил шансы команды на попадание в тройку РПЛ

Бывший руководитель программы развития молодёжного футбола «Локомотива» Саркис Оганесян оценил шансы железнодорожников на попадание в топ-3 РПЛ по итогам сезона-2024/2025.

«С «Крыльями» «Локомотив» удивил и по игре, и по счёту — команда была неузнаваемой. Должны реабилитироваться после такого разгрома! С «Зенитом» должны себя показать с хорошей стороны, хотя соперник тяжёлый. Команда должна постараться, чтобы болельщики пришли в себя после проигрыша.

«Локомотив» может рассчитывать на тройку, но будет тяжело. Впереди есть игры. Всякое может быть. Помню, как 20 лет назад «Локомотив» шёл с отрывом почти в семь очков. Все думали, что команда станет чемпионом, а ЦСКА опередил. Команда тогда даже второе место не заняла. Так что в футболе всякое может быть», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.