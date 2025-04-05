В матчах РПЛ собираются показывать видеоповторы VAR на табло стадиона — Sport Baza

В матчах Российской Премьер-Лиги планируют начать показывать видеоповторы системы VAR прямо на табло стадиона, сообщает телеграм-канал Sport Baza. По информации источника, впервые это произойдёт, если понадобится, в игре 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Акроном».

Отмечается, что такой эксперимент был согласован с ФИФА и будет реализован впервые в мире. Если арбитр матча пойдёт просматривать эпизод по системе VAR, это же видео будет показываться на табло стадиона, его смогут увидеть болельщики на трибунах и телезрители.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».