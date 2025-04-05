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Экс-игрок сборной Армении Оганесян: Галицкий не отпустит Сперцяна просто так

Экс-игрок сборной Армении Оганесян: Галицкий не отпустит Сперцяна просто так
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Бывший футболист сборной Армении Саркис Оганесян поделился мнением о возможном уходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна из клуба.

«Сперцян — молодец! Вышел после травмы в игре с «Факелом» и всё сразу изменилось. Он забил, отдал передачу. «Краснодар» с ним стал играть ещё лучше. Это большая заслуга Сперцяна. Для «Краснодара» он ключевая фигура. Да, есть ещё игроки, но Эдуард выделяется своим духом, лидерскими качествами. Он тащит команду за собой и вдохновляет ребят.

«Краснодару» будет тяжело без Эдуарда. Будет сложно найти на его позицию игрока такого же уровня. Думаю, Галицкий не отпустит Сперцяна просто так. У них есть на карандаше кто-то в случае ухода Эдуарда», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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