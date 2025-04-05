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Крылья Советов — Рубин, результат матча 23-го тура РПЛ, счёт 1:1, 5 апреля 2025 года

«Крылья Советов» и «Рубин» поделили очки в матче 23-го тура РПЛ
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Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Вада – 88'    
Удаления: нет / Тесленко – 84'

На 16-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев открыл счёт. На 84-й минуте защитник «Рубина» Егор Тесленко получил красную карточку. На 88-й минуте полузащитник Валентин Вада сравнял счёт, реализовав пенальти — 1:1.

После 23 сыгранных матчей «Крылья» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 33 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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