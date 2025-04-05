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Филип Фоден высказался об уходе Кевина Де Брёйне из «Манчестер Сити»

Филип Фоден высказался об уходе Кевина Де Брёйне из «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден отреагировал на объявление 33-летним хавбеком Кевином Де Брёйне об уходе из английского клуба по окончании нынешнего сезона.

«Очень жаль, что ты уходишь, но я очень благодарен за то, что делил с тобой поле. С тобой связано столько прекрасных воспоминаний, ты вдохновлял меня на поле и вне его. Давай проведём эти последние месяцы вместе максимально эффективно. Легенда!» — написал Фоден в социальных сетях.

Де Брёйне перешёл в «Манчестер Сити» из «Вольфсбурга» летом 2015 года. Бельгийский футболист провёл за команду 413 матчей, забил 106 голов и отдал 174 результативные передачи. В составе «горожан» полузащитник выиграл 16 трофеев. В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

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