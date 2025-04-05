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Корниленко пожелал Сергееву стать лучшим бомбардиром в истории «Крыльев Советов»

Корниленко пожелал Сергееву стать лучшим бомбардиром в истории «Крыльев Советов»
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Сергей Корниленко пожелал нападающему самарской команды Ивану Сергееву стать лучшим бомбардиром в истории клуба. Сегодня Сергеев забил 57-й гол за «Крылья» — столько же на счету Корниленко.

«Жалко, что «Крылья» не выиграли. Команда показала хороший футбол с «Рубином». У них было достаточное количество моментов. Считаю, что полностью переигрывали «Рубин». Обидно, что не удержали победу. За Ваню Сергеева рад персонально! Желаю ему как можно скорее стать лучшим бомбардиром на долгие годы в истории «Крыльев Советов», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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