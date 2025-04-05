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Шалимов рассказал, что успел сделать на посту тренера «Факела» за три дня после назначения

Шалимов рассказал, что успел сделать на посту тренера «Факела» за три дня после назначения
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Новый главный тренер «Факела» Игорь Шалимов ответил на вопрос об изменениях, которые ему удалось сделать в команде за три дня после назначения.

– Что успели сделать за три дня после назначения?
– Первым стоял психологический вопрос. Первые слова были о том, что нужно забыть, что было до этого. Ребята должны были поверить в то, что начинается новая жизнь. У нас начинается свой чемпионат — восемь игр, начинаем с минус пяти [очков], чтобы не давило то турнирное положение. Оно сложное, но надо выкинуть из головы. Что касается футбола, мы максимально объяснили, что могли. Много разных вещей, выбрали минимальное количество.

– Удалось раскрепостить футболистов?
– На поле посмотрим. Лица не потеряны. Это обычно бывает со сменой тренера, обстановки, новые упражнения, другие разговоры. Всё увидим на поле, — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 5 апреля, воронежский клуб встретится с «Ахматом» в матче 23-го тура чемпионата России. Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. «Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 22 матча. «Ахмат» заработал 19 очков после 22 игр и располагается на 14-й строчке.

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