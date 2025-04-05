«Факел» сыграл вничью с «Ахматом» в РПЛ в первом матче после назначения Шалимова

Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались воронежский «Факел» и грозненский «Ахмат». Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Матч закончился со счётом 0:0.

Эта игра стала первой для воронежского клуба после назначения на пост главного тренера Игоря Шалимова.

«Факел» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за 23 матча. «Ахмат» заработал 20 очков после 23 игр и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 49 очков за 22 игры.