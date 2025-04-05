Де Дзерби отказался проводить тренировку «Марселя» после поражения от «Реймса» — L’Équipe

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби вступил в конфронтацию с футболистами своей команды, отказавшись проводить тренировку после поражения в матче 27-го тура Лиги 1 с «Реймсом» (1:3). Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, итальянский специалист сказал игрокам: «Я не буду тренировать вас сегодня». Футболисты «почувствовали себя брошенными» и ответили Де Дзерби: «Тогда мы тоже не будем тренироваться».

Подчёркивается, что в ситуацию пришлось вмешаться спортивному директору «Марселя» Мехди Бенатиа, который призвал игроков оправдать «финансовые вложения клуба в них». Однако некоторые футболисты возразили Бенатиа, спросив, могло ли быть такое же непоследовательное руководство в клубах уровня «Баварии» или «Ювентуса», за которые он выступал.

Ранее издание La Provence сообщало, что футболистам «Марселя» было приказано провести ночь на тренировочной базе клуба после поражения от «Реймса». Также тренерский штаб сообщил игрокам, что их выходные дни в воскресенье и понедельник будут отменены.

«Марсель» проиграл в четырёх из пяти последних матчах чемпионата Франции.